數據差於預期 澳股仍企硬

數據差於預期 澳股仍企硬Play10:13通脹指數繼續左右大市。 Source: AAP / Richard B. Levine/Sipa USA下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (8.41MB) 正處強勢的澳洲股市昨日略有微跌，下跌22點。美股方面，三大指數收市與早日差別不大，但期間卻現震踢。盧婉霞請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新（Brian）與大家分析其中原因，請收聽這節【寰宇金融】。相關內容美股表現大好 本周公佈數據將左右大局澳股美股表現不同 背後原因為何？美國上月零售業銷售跌幅超出預期瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes專家：全球政治局勢仍繃緊 今年大市料有波動美股表現大好 本周公佈數據將左右大局澳股美股表現不同 背後原因為何？美國上月零售業銷售跌幅超出預期