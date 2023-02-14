澳市面臨阻力 業績公佈能否能帶領澳股再闖高峰？Play10:10澳洲正值業績公佈期。 Source: AP / Rick Rycroft/AP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.87MB) 亞太區股市表示平穩，並未有太大波動。而美國方面，雖然公佈了最新 CPI 指數，使 6 月時加息壓力加大，但股市在收市時亦有所上升，使跌幅收窄。而澳洲股市昨日開盤，雖隨美股隔夜表現有所上升，但仍存在一定阻力。盧婉霞在 《寰宇金融》請來 Morgans 亞洲業務主管陳浩庭（Raymond）為大家分析業績公佈期對澳市有何影響。更多內容上周澳市高位回落 澳股是否無運行？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （2月15日）究竟哪個國家在澳進行監視行動被警告？澳洲政府有一套避過經濟衰退的大計？SBS 新聞簡報（2月14日）