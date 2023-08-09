美國年底陷入溫和衰退機會有幾高？Play10:48上星期惠譽對美國債務評級作出下調，對此引來美國國內不少批評，到底為什麼？ Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.89MB) 上星期惠譽對美國債務評級作出下調，對此引來美國國內不少批評，到底為什麼？而惠譽國際信用評等公司又有何回應？有經濟師預料，美國經濟年底或陷入溫和衰退，對全球及澳洲又有何影響？今集的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家分析一下。請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes中國內地推醫療反腐整治 港股醫藥股下挫美國信用評級遭降級 引發「穫利潮」納指重挫2%【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向