美國年底陷入溫和衰退機會有幾高？

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上星期惠譽對美國債務評級作出下調，對此引來美國國內不少批評，到底為什麼？ Source: AAP

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上星期惠譽對美國債務評級作出下調，對此引來美國國內不少批評，到底為什麼？而惠譽國際信用評等公司又有何回應？有經濟師預料，美國經濟年底或陷入溫和衰退，對全球及澳洲又有何影響？今集的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家分析一下。請收聽這節【寰宇金融】。

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