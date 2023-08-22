中港澳股齊收跌 納指漲Nvidia升8.5%Play03:35港股﹑中國內地股﹑澳股齊收跌，納指漲 Nvidia 升 8.5%。 Source: Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.27MB) 港股﹑中國內地股﹑澳股（8月21日）齊收跌。A股三大指數齊跌，上證失守 3,100 點關。恒指跌 327 點，收 17,623 點。納指自上月以來上升 1.9% 最大單日漲幅，Nvidia 升 8.5%，Moderna 上漲近 9%，成為標普500指數表現最佳股票之一。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。更多內容【中美股市夾攻】拖累澳股澳元受壓 澳市幾時有運行？【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告市場憂慮內房信貸危機 機構投資者看淡中國內房前景【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【中美股市夾攻】拖累澳股澳元受壓 澳市幾時有運行？【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告市場憂慮內房信貸危機 機構投資者看淡中國內房前景【遠勝預期】聯邦銀行公佈業績營利激增 市場大跌眼鏡？