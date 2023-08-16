【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告

【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告Play11:01澳洲部份藍籌股昨日（8月15日）公佈業績，包括 CSL 及 NAB 國民銀行，帶動澳股回升。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (10.08MB) 澳洲部份藍籌股昨日（8月15日）公佈業績，包括 CSL 及 NAB 國民銀行，其中 CSL 股價反彈，帶動澳股回升。另外，今集亦會講下，近日不少銀行公佈業績報告，銀行股還有上升空間嗎？今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來 Morgans 亞洲業務主管陳浩庭（Raymond）同大家作出分析。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【遠勝預期】聯邦銀行公佈業績營利激增 市場大跌眼鏡？美國年底陷入溫和衰退機會有幾高？【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes市場憂慮內房信貸危機 機構投資者看淡中國內房前景【遠勝預期】聯邦銀行公佈業績營利激增 市場大跌眼鏡？美國年底陷入溫和衰退機會有幾高？中國內地推醫療反腐整治 港股醫藥股下挫