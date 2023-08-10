【遠勝預期】聯邦銀行公佈業績營利激增 市場大跌眼鏡？Play10:15澳洲聯邦銀行及Suncorp銀行昨公佈業績，營利大幅增長。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.38MB) 美股今早（8月10日）三大指數下跌，澳洲聯邦銀行及Suncorp銀行昨日公佈業績，營利大幅增長，金融股帶動澳股上漲。不過投資者對Suncorp派的股息感到失望，到底點解？今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家作出分析。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美國年底陷入溫和衰退機會有幾高？中國內地推醫療反腐整治 港股醫藥股下挫美國信用評級遭降級 引發「穫利潮」納指重挫2%【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因