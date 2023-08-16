【中美股市夾攻】拖累澳股澳元受壓 澳市幾時有運行？Play10:05中美股市不確定性，拖累澳股受壓。下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.23MB) 美股今早（8月17日）三大指數下跌，澳股 ASX 200 亦收跌 7195 點，下跌 1.50%。中國內地房地產潛在危機，加上美聯儲公佈7 月議息紀錄撐加息，美市不穩。澳股及澳元同受壓。今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家作出分析。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告市場憂慮內房信貸危機 機構投資者看淡中國內房前景【遠勝預期】聯邦銀行公佈業績營利激增 市場大跌眼鏡？【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告市場憂慮內房信貸危機 機構投資者看淡中國內房前景【遠勝預期】聯邦銀行公佈業績營利激增 市場大跌眼鏡？美國年底陷入溫和衰退機會有幾高？