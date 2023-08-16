【中美股市夾攻】拖累澳股澳元受壓 澳市幾時有運行？

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中美股市不確定性，拖累澳股受壓。

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美股今早（8月17日）三大指數下跌，澳股 ASX 200 亦收跌 7195 點，下跌 1.50%。中國內地房地產潛在危機，加上美聯儲公佈7 月議息紀錄撐加息，美市不穩。澳股及澳元同受壓。今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家作出分析。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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