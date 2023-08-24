【熊市來臨嗎？】美債息近07年金融海嘯高位 投資者要留意啲咩？Play10:58美債息近07年金融海嘯高位，投資者要留意啲咩？ Credit: Needpix下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (10.04MB) Nvidia業績勝預期，股價升超過10%，亦帶動美股上漲，納指連升三日。今集亦會講下，目前美債息高，近07年金融海嘯時的高位，這是反映什麼呢？熊市來臨嗎？投資者要留意什麼？今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家作出分析。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【由恆大到碧桂園】中國內房股爆煲的前因後果中港澳股齊收跌 納指漲Nvidia升8.5%【中美股市夾攻】拖累澳股澳元受壓 澳市幾時有運行？【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【由恆大到碧桂園】中國內房股爆煲的前因後果中港澳股齊收跌 納指漲Nvidia升8.5%【中美股市夾攻】拖累澳股澳元受壓 澳市幾時有運行？【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告