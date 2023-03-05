預計2035年全球將有過半肥胖人口

今年3月4日是世界肥胖日，世界肥胖聯盟敦促所有國家要在預防和治療措施方面，實施緊急行動計劃，否則預料肥胖率上升會對經濟帶來 6.38 萬億澳元的影響 — 約佔世界生産總值的 3%。





雪梨一名女家庭醫生韋嘉絲（Georgia Rigas） 說：「與許多健康問題一樣，早期干預是對付疾病的關鍵，但是，除非患者願意尋求幫助，否則當中只會有許多人默默忍受而不採取行動。」





韋嘉絲醫生研究過患有肥胖症的人為何遲遲不去尋求醫療幫助, 她説：「我們發現有些患有肥胖症的人根本沒有意識到自己有這個問題。而研究得出的第二個事實是，患有肥胖症的人往往要等大約九年才會與醫療保健人員尋求幫助， 從而可以看到肥胖帶來的恥辱感是引致他們拖延求助。」





韋嘉絲醫生又表示，超重是與其他健康狀況有相關關係的，包括心臟病、二型糖尿病和至少 13種嚴重影響一個人生活質素的癌症等。



根據澳洲健康與福利研究所的數據，目前澳洲有三份之二 （63.4%） 的成年人和四份之一的兒童 （24%）是被視為超重或肥胖。





澳洲研究組織 (Research Australia ) 行政總監利文女士（ Nadia Levin ）表示，令人擔憂的是，澳洲是位列經合組織中成人超重或肥胖比例最高的頭五個國家之一。





澳洲在針對肥胖問題的十年策略中，其中一項目標是要在2030年時，減低成人肥胖的普遍情況；另一個目標就是將兒童肥胖比率降低 5%。她的團隊分析所得，原住民及托勒斯島民、以及住在偏遠地區的人和年紀較大的成人是有較高的肥胖比率，所以，他們建議政府必須與有關團體共同合作，進行干預、預防及治療工作。







