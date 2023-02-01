【大海撈針】西澳搜索隊搜尋逾千公里尋回「極危險物質容器」

搜索人員在過去六日、於西澳的偏遠公路上一共搜索1400 約公里的路段，據西澳政府透露，搜索人員昨日已在西澳 Newman以南的Great Northern Highway 公路上發現涉事的微型容器。





當時一部汽車、以時速70公里經過當地時，專用儀器測量到所發出的輻射。最後，測量人員透過測量器在距離路邊兩米遠的地方發現相信為涉事容器的物品。





西澳緊急服務廳長道森 (Stephen Dawson)就形容，尋回容器的過程如「大海撈針」。





當考慮要搜索區域的範圍時，尋回容器的過程顯然是一次巨大的挑戰。搜索小組的工作簡直如同大海撈針。 道森





由力拓（Rio Tinto)集團的貨車上月中從Pilbara礦區運往珀斯期間遺失該個只有 8 毫米乘 6 毫米的容器體積，政府上星期公布有關消息，亦由於容器內藏「銫137元素」，令當局大為緊張。





銫137元素可能會令皮膚受輻射灼傷，或者在長時間接觸下令人體輻射水平會達到危險程度，西澳當局一度向多個地區發出放射性物質風險警報，要求市民若發現容器應馬上遠離。









西澳消防及緊急服務部門的行政總監萊姆就亦指，州和聯邦當局在今次事故上合作無間。





消防當局將對尋回容器的地點進行調查，確保周圍地區沒有污染。 西澳消防及緊急服務部門的行政總監萊姆





國防部官員亦證實，有關容器已放入一個隔絶輻射的較大鉛容器當中，當局正核實容器的真偽。





有關容器在被運送到珀斯的醫學科研機構之前將被存放在Newman的一個安全位置。





西澳首席衛生官羅伯遜 (Andy Robertson) 表示，放置放射性物質的器容，似乎並無被人接觸，暫時亦無收到有人受傷或受到影響的報告。





目前，西澳當局已對今次事故展開調查，將會向衛生廳長提交涉事報告。





涉事的礦業巨頭公司力拓的發言人亦指，事故的原因是將呢個細小容器固定的螺絲折斷後，剛好在載住容器的樽內造成一個小洞，令容器有機會跌出。





力拓公司此前已經就此事作出道歉，並已經下令承包商對要運輸過程中出現的問題自行作出審查。





力拓公司行政總裁特羅特表示，他們將全力配合政府的調查，並樂意承擔今次搜索費用。





根據西澳法律，未能安全儲存或運輸放射性物質，最高罰款為 1,000 澳元。



