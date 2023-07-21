美國國務卿布林肯下周訪澳 澳美多國於昆州舉行軍事演習

其實兩國過去每兩年一度都會舉行軍事演習, 而這個軍事演習的規模，在過去十年亦不斷擴大，現時，除咗澳洲和美國之外，還包括來自印太地區多個國家的軍事夥伴和觀察員的參與。





這個名為 「護身軍刀」（Talisman Saber）的演習，將會包括海、陸、空三軍的練習活動，而今次的規模，據報亦是有史以來最大的一次演習。參與的國家，除了澳洲和美國之外，還有斐濟、印尼、日本、南韓、新西蘭、巴布亞新畿內亞、湯加、法國和英國， 而加拿大和德國則是該活動的合作夥伴。同時，菲律賓、新加坡和泰國亦會以觀察員身份參與。參與今次演習的軍事人員數目，亦幾乎是2021年時的兩倍。





澳洲陸軍作戰訓練中心指揮官麥克倫南上校表示：『這是澳洲近年來進行最大規模和最雄心勃勃的軍事演習。』





而演習的目的，亦是希望能夠加強國際之間的軍事聯繫，並檢測各國的作戰能力。同時，德國亦會首次派出170名傘兵參加演習。





在這個演習進行期間，大部分的活動將集中在昆士蘭湯斯維爾野戰訓練區附近的範圍。同時，參與的數千名士兵，亦會集中住在一個名為「營地之星」（Camp Star）的帳篷城市之內又或者是在澳洲亦是位於湯斯維爾的最大軍事基地拉瓦拉克軍營內。





與此同時，據澳洲廣播公司的報道，澳洲軍方亦正準備兩艘中國的間諜船於下星期抵達澳洲海岸，以監察今次的軍事演習。而報道亦指，原來自2017年以來，這個兩年一度舉行的演習， 中國海軍亦有派出至少一艘的輔助通用情報（AGI）船來窺探每一次涉及美國及其他夥伴國家的活動。





據報，今次演習的範圍相當廣泛，分別會從西澳到諾福克島都會有活動。同時，如果天氣許可的話，消息亦指，日本的自衛隊亦計劃在今天早上首次在澳洲境內發射一枚先進的反艦隻導彈。





另一方面，美國國務卿布林肯亦將於下星期訪問澳洲、新西蘭和湯加。而他的到訪，相信與美國政府為了加強與太平洋地區的聯繫，以對抗中國在該地區日益增長的影響力有關。





美國國務院表示，布林肯將於下星期三（26／7）首先到湯加訪問，並會出席在首都努庫阿洛法舉行的新美國大使館落成儀式，然後便會前往新西蘭惠靈頓，觀看美國與荷蘭的女子世界盃足球賽後，再與新西蘭的官員會面，而最後，他亦會前往布里斯本，與美國國防部長奧斯汀及澳洲國防部長馬利士舉行會談。





今次亦將是布林肯繼上個月訪問中國以及上星期訪問印尼，與東亞成員國官員舉行會談之後，在過去兩個月內第三次訪問亞洲。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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