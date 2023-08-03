澳洲軍方終發現墜毀直升機四名士兵遺骸

而軍方亦確認四名死者的身份。





與此同時，有澳洲、美國和其他 11 個國家的 30,000 名士兵參與的兩個星期「護身軍刀」軍事演習， 亦將於今天（4／8）結束。而今次演習中發生的這場災難性事故，亦可以說是為今次軍演蒙上了陰影。負責今次演習的總監希爾準將對澳洲廣播公司（ABC）表示，事件對每個參與的軍人都帶來影響。





希爾表示，大家仍然處於一個恢復的狀態底下。而在Whitsundays群島的天氣情況是十分之具有挑戰性。他們預計這種天氣情況會持續至下星期中旬。但他表示，他可以向大家保證，軍方正盡最大努力將他們的隊友帶返他們家人的身邊。而整件事對整個國防軍都帶來影響，而且這亦不只單單是影響到軍人，因為也會影響到他們的家人和朋友。所以他們亦會齊心協力，確保大家的安全。





另外，澳洲國防軍聯合行動負責人比爾頓昨天表示，包括直升機駕駛艙在內的主要部分殘骸經已在星期三被發現。但他表示，遺憾的是，他們所使用的遙控水下航行器在該地點亦發現到人類遺骸。但由於現場有許多碎片，以致暫時未能確認遺骸。但軍方經已與失踪士兵的家人聯絡，並向他們提供支援。





國防部長馬利士於星期一亦經已透露，由於救援隊伍發現墜機現場殘骸滿佈，因此知道是屬於「災難性」事件後，找到四名機上軍人生還的希望已經破滅。





四名死者分別是里昂（Danniel Lyon）上尉、納格斯（Alexander Naggs）下士、紐金特（Maxwell Nugent）中尉和二級準尉萊科克（Joseph Laycock）。





比爾頓表示，他們的死亡對所有澳洲軍方人員帶來重大打擊。





比爾頓又說，他對於失去這些軍人感到十分傷心，同時，他亦指出，有關事件對軍中多個單位都產生了巨大影響。 而軍方亦會確保為這些軍人提供必要心理和福利上的支持。





而雖然預計當地未來數天的天氣會比較惡劣， 加上水流十分急促，因而恐怕會阻礙了打撈殘骸的工作。但比爾頓表示，有關團隊正希望能夠解決這些問題，而他們現時亦逐步取得進展。比爾頓又表示，他們有足夠的潛水員在當地繼續執行任務，而打撈的工作在未來幾日甚至數周內會繼續。





同時，比爾頓亦表示，希望能夠找到飛機的黑盒，以便有助於他們查明事故是如何發生的。但他指出，這是一項艱鉅的任務，但軍方亦會盡最大努力去尋找。詳情請收聽鄺美玲和許蓓茵的報道。



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