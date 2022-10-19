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【一文看清】預算案前盤點工黨承諾哪些移民改革

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Published 20 October 2022 at 10:12am
By Charis Chang, Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Wai Yee Yeung
Source: SBS

聯邦財長查默斯將於下星期二提交工黨上任後的首份財政預算案。移民政策將會成為預算案的關注焦點，SBS為大家整合目前已知的移民政策改變。

Published 20 October 2022 at 10:12am
By Charis Chang, Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Wai Yee Yeung
Source: SBS
艾巴尼斯之前亦已宣布，將2022至23 年的永居簽證名額，從160,000 個增加到 195,000 個，此為包括技術移民及家庭聚類別簽署的上限總數。

但上屆兩黨聯盟政府的前移民部的秘書長里茲維就話，初步來看數字相當驚人。

「相信政府公布預算案時，亦可能會進一步交待每個細類別的名額上限等詳情。」

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工黨政府亦已宣布，會對目前移民系統進行全面審查，旨在為未來改革設立指導方針，預計政府亦將於明年的 2 月發布全面改革的報告。

審查將了解目前系統的效能、查察移民獲得贊助的機會、及審視澳洲的簽證程序是否具國際競爭力。

不過，工黨政府亦已提出計劃，將提高目前被凍結在每年 53,900 元的臨時技術移民收入門檻。

工黨政府表明，目前有超過 8成的國內全職工作人員的人工都已高過有關門檻，反映目前門檻「實在太低」。

與此同時，當局目前處理簽證時間出現延誤，澳洲不少企業均投訴、未能僱用到足夠的合適工人。

在 9 月的就業和技能峰會上，艾巴尼斯政府承諾加快簽證處理時間，並宣布額外撥款 3610 萬，在 9 個月內、僱用多達 500 人以助解決處理簽證時間的問題。

移民部長吉爾斯在峰會上表示情況已經改善。

「當工黨在 5 月贏得大選執政時，有近 100 萬份的簽證正等待處理，但之後臨時技術簽證的處理時間中位數已從 5 月的 53 天，在７月時已回落至42 天。」
移民部長吉爾斯

吉爾斯在上個星期(10月14日)的一份聲明中表示，自邊境開放以來，移民部現時已經處理超過 200 萬份申請，但由於邊境重開後，國際入境者的需求急劇增加，令目前仍然積壓了約 87萬份申請。

「澳正在經歷簽證申請個案飊升的問提，自 2022 年 6 月 1 日以來，我們已收到近 222 萬份新申請，但2021 年同期只收到約近 495,000 份。」

吉爾斯表示，內政部已經增加 260 名工作人員支援處理簽證申請的工作，並承諾在未來會招募及培訓更多人員。

另外，上屆政府除了在過去任期的四年內凍結移民名額上限外，亦向內政部的移民計劃削減了8億７千幾萬的資金，但目前仲未清楚、工黨政府仲無計劃，向內政部駐入更多資金填補他遭削減的經費。

里茲維就認為，如果內政部要處理目前的移民申請同簽署的工作量，工黨可能需要提供比承諾的三千萬更高的金額，先至可以成事。

但當簽證系統出現目前的大規模延誤時，里茲維亦相信工黨應該不會再提出任何削減，否則將是一場災難。

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