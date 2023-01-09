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國家租金補貼計劃將完結 團體憂房屋問題雪上加霜

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A construction site underneath power lines and a blue sky

2023 年，澳洲人將面臨租金顯著增長。 Source: AAP

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Published 9 January 2023 at 6:18pm
By Sam Dover
Presented by Hiu Ching Lam
Source: SBS

2023 年，澳洲人將面臨租金顯著增長，租樓人士面對的住房壓力越來越大，但同時有數千座物業正由可負擔房屋計劃中移除。

Published 9 January 2023 at 6:18pm
By Sam Dover
Presented by Hiu Ching Lam
Source: SBS
國家租金補貼計劃 (NRAS)的目的是提供政府補助，令租金低於市價，但在前總理莫理遜在任 (Scott Morrison) 期間被廢除，計劃將在2026年結束。

組織Everybody's Home 的全國發言人麥阿茲（ Maiy Azize ）形容計劃為租樓人士提供重要幫助。

麥阿茲表示，計劃資助興建一些經濟可負擔房屋，為中低收入人士，例如警察、護士、救護車人員，及因租金高昂而難租房的人提供住屋，計劃給開發商、社區房屋組織，私人房東提供誘因，以低於市場價格出租房屋。

但隨著計劃的廢除以及艾巴尼斯政府缺乏承諾會有計劃取代，麥阿茲相信許多人可能會在未來陷入困境。

麥阿茲指，意味著好多人將被困在負擔不起的租金中，可能付完房租後就沒錢，可能令他們沒有足夠的錢支付賬單，沒飯吃和買不起生活必需品，而計劃目的就是防止有關情況發生。

艾巴尼斯政府致力將社會住屋問題作為優先事項，目前已承諾在未來五年內建造 2萬間公屋。

但麥阿茲表示，這遠遠不足以解決目前的問題，有關數字與全國需要500,000 套房屋的實際需求比較，只是皮毛，要真正解決問題，必須擴大政府對房屋計劃的願景。
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澳洲住房和城市研究所（Australian Housing and Urban Research Institute）的福瑟林厄姆（ Michael Fotheringham） 博士認為，應該早點採取行動，他指，澳洲在露宿者和房屋負擔方面有明顯問題，需要非常認真對待。

福瑟林厄姆博士亦指出政府缺乏行動，對資源較少的房屋機構亦有更大壓力。

福瑟林厄姆博士指，當聯邦政府不參與可負擔房屋的供應，就會把問題留給州和領地政府，及公屋部門，但兩者近年都發揮重要作用，但仍然無法提供足夠房屋供應。

將有6,600套經濟可負擔房屋逐步退出計劃，昆州將有2,499套房屋不再提供更便宜的租金，將受到最嚴重影響。

昆州社會服務委員會（QCOSS） 行政總裁麥克維（Aimee McVeigh）表示，昆州估計有46,000人在公屋登記冊上，而失去經濟可負擔房屋，令問題更雪上加霜。

麥克維指，昆州確實處於澳洲住房危機的震央，昆州租金漲幅創歷史新高，空置率處於歷史低位，而且大批人在公屋登記冊上等待多年。她指，最不想看到的就是，支援住屋的計劃被取消。

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