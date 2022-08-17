聯儲局公佈議息會議紀要 市場表現分化

要點 澳洲統計局公佈6月份季度工資增長，取得0.7%的升幅，按年升2.6%；

澳洲六月份的通脹數字月從上月的6.1%飃升至6.8%；

美國商務部公佈7 月份零售銷售數字跌1.1%，但核心銷售數字仍然有0.4%的升幅；

聯儲局面公佈議息會議紀要， 市場借勢出貨。 Credit: Thomas Sung 周三美國三大股指在聯儲局公佈7月份議息會議及7月份零售道指數出爐後，分別回跌。道指跌0.50%，收 33,980.32點、標普500 跌0.72%， 收4,274.04點、納指則領跌全球，跌幅有1.25%，收12,938.12點。 市場分析美聯儲7月份的議息會議紀要表明至今還未能控制通脹的升幅， 故此仍會按原先的加息進程行事，不過力度會稍微放緩， 目前市場憧憬聯儲局下次會加息50基點； 另外，利率期貨市場則預測聯儲局會將息口提升至3.25-3.5厘的水平。 美國投資者的反應是借勢下滑，可喜的是未見市場作出大幅的回調，加上道指連升5日，如今稍作回調，不足為怪。 經濟數據方面，商務部指出7 月份零售銷售數字跌1.1%，但核心銷售數字仍然有0.4%的升幅，市場認爲通脹升幅有放緩的跡象， 原因是油價回落，減少了不少成本上升的壓力所致。





周三美國10 年期及2年期國債盈利收益率分別取得2.83%及1.17%的升幅，報2.904厘及3.289厘。債市的資金有流出的現象，然而長短債息倒挂的現象依然沒有改變，儘管周三兩大收益率相差下滑了3個點子， 但仍然相距38個基點，顯示投資者對未來經濟衰退的憂慮揮之不去。





至於美元指數周三則徘徊在106.5的水平上，今晨7時暫報106.65點子， 原因與聯儲局的加息取向沒有改變所致。





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期油方面，布蘭特及紐約期油今晨分別取得1.17%及1.51%的升幅，分別報 93.42美元及87.84美元一桶。 市場分析與美國原油庫存上周大幅下跌了 7,056,000 萬桶，遠超過市場預期 275,000 萬桶的跌幅；但另一邊廂，歐盟表示正研究恢復與伊朗在 2015 年初步起草的核能協議方案，如果這個方案最終能夠上馬，那麽伊朗每日便可以向全球市場提供約 250 萬桶的原油供應。





周三，金價在美聯儲局 7月份的議息會議紀要面世後持續受壓，今晨暫報 1,778.40一安士，維持在兩周的低位。





亞洲市場表現方面，ASX 200 指數周三取得 0.31% 的升幅，收 7,127.70 點，為10個行ide高位，原因是ASX200 受到美國道指的帶動做好。 但同日有兩大經濟數據出爐，首先是澳洲統計局公佈6月份季度工資增長，取得0.7%的升幅，按年則取得2.6%的升幅，這兩個數字都低於預期； 但同期通脹單單在六月已經從上月的6.1%飃升至6.8%。 這兩組數字互相拉扯，讓市場對儲備銀行的加息取向一時難以觸摸。





上證周三取得 0.45% 的升幅， 收 3,293 點，深證綜指表現更佳，取得 1.01%的升幅， 收 12,595 點，延續上一個交易日的漲幅。市場分析國務院總理李克強的講話提到最近的經濟數據確證中國的經濟增長出現放緩現象，維持中央政府將加強對國家宏觀經濟政策的支持。 李克强的相關言論提振了市場的情緒。加上中國央行周一突然降低了主要貸款利率， 顯示事不尋常。





恆指周三再連跌兩日後，周三回暖，取得0.51% 的升幅，最終收19,932.00點。究其原因是跟隨道指做好。 加上總理李克强的講話，提振了市場的氣氛，現時傳中央政府會推出基建方案，刺激經濟。





日經 周三取得1.23% 的升幅，收 29,222.77 點，而東證指數表現更佳，取得 1.26% 的升幅，收 2,007 點，兩大股指分別觸及 1 月份以來的最高水平，究其原因與投資者擺脫了對全球經濟放緩的憂慮，並同時受到樂觀的企業盈利前景帶動所致。







後市方面，基於美國道指及ASX 200期貨市場分別下滑了0.41%及0.18%，跌139.5點及13點，市場預計ASX 200 今天開市後， 市場氣氛難以看好，情況是否如此，大家拭目以待。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







