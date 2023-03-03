華人社會服務社第二間頤養院將於雪梨 Asquith 啟用

成立於 1981 年，不經不覺已經有 42 年的歷史。開始時，它的服務對象是華人，可是這些年下來，服務的對象越來越多，現在除了華人 (仍佔大多數) 外，其他東南亞族裔的人都有，包括韓裔、越南裔、馬來西亞、新加坡等等。
CASS 在 Campsie 的頤養院友寫揮春慶祝農曆新年。 Credit: Kit Chung/ CASS
除了族裔更趨多元文化外，他們的服務範圍及對象也頗廣泛。以高齡服務為例，便分為「院舍」和「家居」服務。
CASS 高齡院舍服務總經理鍾凱潔 (Kit Chung)。 Credit: Kit Chung
在這節【社區專訪】裡，溫楚良邀請到 CASS 高齡院舍服務總經理鍾凱潔 (Kit Chung)，和大家介紹她所管轄的服務，並特別提到，除了雪梨西南面的 Campsie 的 外，他們在 Asquith (距離 Hornsby 北面不遠) 將有另一間頤養院落成。
究竟他們的頤養院能容納多少人、有些什麼設施，請收聽這節社區專訪。
而如果大家想進一步了解 CASS 的服務或有任何查詢，可以致電他們的總機 (02) 9789 4587。
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