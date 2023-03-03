華人社會服務社第二間頤養院將於雪梨 Asquith 啟用

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CASS 首間護老院設在 Campsie，而第二間落戶 Asquith 並快將啟用。 Credit: Kit Chung/ CASS

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相信很多居於雪梨的朋友，都知道有一個叫做「CASS 華人服務社」的機構。

CASS (華人服務社)
成立於 1981 年，不經不覺已經有 42 年的歷史。開始時，它的服務對象是華人，可是這些年下來，服務的對象越來越多，現在除了華人 (仍佔大多數) 外，其他東南亞族裔的人都有，包括韓裔、越南裔、馬來西亞、新加坡等等。
Residents at Residential Aged Care Facility (RACF) in Campsie were writing Chinese couplets on red paper to celebrate Chinese New Year
CASS 在 Campsie 的頤養院友寫揮春慶祝農曆新年。 Credit: Kit Chung/ CASS
Kit Chung
CASS 高齡院舍服務總經理鍾凱潔 (Kit Chung)。 Credit: Kit Chung
除了族裔更趨多元文化外，他們的服務範圍及對象也頗廣泛。以高齡服務為例，便分為「院舍」和「家居」服務。

在這節【社區專訪】裡，溫楚良邀請到 CASS 高齡院舍服務總經理鍾凱潔 (Kit Chung)，和大家介紹她所管轄的服務，並特別提到，除了雪梨西南面的 Campsie 的
CASS 華人服務社高齡頤養院
外，他們在 Asquith (距離 Hornsby 北面不遠) 將有另一間頤養院落成。

究竟他們的頤養院能容納多少人、有些什麼設施，請收聽這節社區專訪。

而如果大家想進一步了解 CASS 的服務或有任何查詢，可以致電他們的總機 (02) 9789 4587。
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