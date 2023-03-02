【澳洲科技落後？】澳研究指西方國家在重要科研發展遠遠落後於中國

中國近年銳意發展他們的軍備，而此舉亦令不少西方國家擔心中國的擴張野心，而澳洲戰略政策研究所昨天發表的一份研究亦顯示，西方國家在一些重要技術發展方面，是遠遠落後於中國。





同時，研究亦指出，全球排名頭十間的科研機構，至少七間都位於中國。該個安全智庫組織在國防、太空、能源和生物科技上進行的追蹤研究發現，西方民主國家在全球研究競賽中的成果中失利，中國在 44項重要及新興技術的科研上，有 37 項是「遙遙領先」西方國家。





這項由美國國務院資助的研究發現，雖然美國在一些像高性能電腦科技、量子電腦科技、小型衛星和疫苗方面的研究是處於全球領先地位，但其他科研上，美國通常只是排第二名。





報告說：『西方民主國家在全球科技的競爭中，包括科學和研究上的突破是失利。』該研究亦敦促各西方國家政府需要增加在科研上的投資。





同時，報告亦指出，在政府的科研計劃上，中國在一些具有很高影響力的科研領域上也取得了驚人的領先地位。





該報告呼籲民主國家需要更多的合作以創建安全的供應鏈，並應該「迅速追求改善重要戰略性的科技」。





澳洲戰略政策研究在今次研究中，追踪了被引用次數最多的科學論文，據報，這些論文提及的科技，最終是極有可能變成一些可以獲得專利權的科技。





該研究報告又說，如果早點發現中國在科研上作出的大量研究，相信亦會更早發現中國在 2021年在高超音速導彈方面的驚人突破 。





報告指：『在過去的五年裡，中國把全球接近一半（48.49%）具有高度影響力的研究論文轉化並建造了先進的、包括高超音速飛機引擎。同時， 中國亦擁有世界上十大研究機構中的七家研究所。』





另外，在光子傳感器(photonic sensors)及量子通信領域(quantum communication)中，中國的研究實力可能令其科技足以「蒙蔽」西方的情報機構的監視，包括由英國、美國、澳洲、加拿大及新西蘭造成的「五眼聯盟」。





報告亦追踪了這些國家的研究人員的人才流動，並指出當中有出現壟斷的風險。





同時，中國亦可能在 10項領域中的研究出現壟斷的情況，這包括合成生物學，中國佔所有研究項目中的三分之一，另外，在電池、5G技術及納米製造技術上，中國亦遙遙領先。





中國科學院是一家政府研究機構，在所追踪的 44 項技術中的大多數中排名第一或第二，涵蓋國防、太空、機器人技術、能源、環境、生物技術、人工智能 (AI)、先進材料和量子技術。





報告又指出，中國利用從海外獲得的知識來加強其在科研上的發展，因為數據顯示，在中國的頂尖研究人員中，有五分之一都曾經在五眼聯盟的其中一個國家中接受過培訓，





該研究報告建議， 西方國家應該透過簽證篩選計劃來限制非法技術轉移，並轉而支持與一些安全的盟國進行合作。





澳洲的大學表示，他們均有遵守外國干預法例，而該法例的目的，便是希望阻止向中國非法轉移技術，但這些學府亦指出，國際合作是大學研究不可或缺的一部分。





而澳洲前陸軍司令瑞安少將在接受九號台訪問時亦表示，該報告顯示，澳洲和其他國家必須重新將精力集中在科研上。同時，雖然澳洲與中國的貿易關係可能會有改善，但雙方仍然存在分歧。所以， 他認為，澳洲必須清楚與中國只是貿易上的關係，但在其他許多領域，尤其是在價值觀方面，雙方確實存在分歧。咁唔知大家又是否同意。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育及娛樂內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。



