SBS 中文新聞 （7月13日）Play11:56SBS 廣東話節目中文新聞下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.93MB) 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。新聞提要艾巴尼斯宣佈再為烏克蘭提供30輛野外征服者裝甲車。聯合國安理會召開會議討論北韓最新一次發射導彈事件。普京今年十月將應邀訪華。更多內容點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？【社交平台涉外國干預聽證會】Wechat拒出席被轟：「貌視國會」面對租屋危機 留學生可以點搵屋?瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？【社交平台涉外國干預聽證會】Wechat拒出席被轟：「貌視國會」SBS 新聞簡報（7月12日）面對租屋危機 留學生可以點搵屋?