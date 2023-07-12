面對租屋危機 留學生可以點搵屋?

要點 尋找住宿時，首先確定自己的預算和生活方式需求。

在大學告示板和社交媒體上以自己的語言文字求助。

查看自己大學或學校附近的學生公寓。

大學宿舍有助學生適應新城市，獲得支援服務。

留學生應該在確定會來澳洲之後便馬上著手尋找住宿。以下是一些熱門住宿選項，你可根據自己的預算、地點、生活方式來決定選擇自己的安樂窩。



寄宿家庭

留學服務機構Australia Study的總監Wojtek Wawrzynski表示，他們提供其中一種非常傳統的住宿方式，就是寄宿家庭（Homestays），是一種由本地居民向留學生提供房間和膳食的傳統住宿形式。





「想體驗澳洲文化的學生通常會選擇寄宿家庭，他們通常比較年輕，未試過獨自生活。」





學生公寓

學生公寓近年發展迅速，它是由企業專業管理的住宅樓，專門提供給學生。租金包含所有費用和維護，介乎280至350元，取決於有多少人和你分攤。





留學生可能需要花數月時間才最終找到最合適的住宿。 Credit: Cavan Images/Getty Images

合租

留學生安頓下來後，通常會尋求和朋友一同合租房子。這需要在主流的租務市場尋找出租屋，租金及各項費用由室友共同分攤。租金取決於物業的地段和時間。





這種住宿形式讓留學生有獨立和靈活的生活，又不必負擔過重的開支，因此是很多人的熱門和務實的選擇。





來自孟加拉的雪梨留學生Aminul Islam Wrubel便在社交平台Facebook運營一個群組，幫留學生和業主搭線租房。他表示，學生不太關注生活質素，更著重租金，而很多業主願意租給專注學業的學生，因為他們一般不會製造「麻煩和頭痛」。



我知道很多私人物業在找租客，也知道很多學生尋找住宿，因此我嘗試聯絡他們。大部份都完美搭配。

他強烈建議新生加入自己學校的社交群組，多看校內的告示板，並以自己的語言來求助。





「只管寫你的語言文字，『我新來的，我需要幫助』，任何人看到自己熟悉的文字在上面都會閱讀並了解發生了甚麼。」



宿舍

學校開設的宿舍是另一個理想住所，通常為學生提供很多社交機會和支援服務。





澳洲國立大學負責國際及商業事務的副校長Sally Wheeler教授表示，任何沒在澳洲讀過書的學生，都應考慮住在宿舍。



這是你認識新朋友、融入新環境的絕佳方式，又能獲得支援服務。

宿舍提供單間、膳食、學術支持和休閒活動場所。「大部份大學都有一兩間寄宿學校，而學校和大學有安排提供體育設施。」





不同大學的宿舍租金差異較大，最高可達每周700元，但租金包含所有費用。





如果認為過貴，學生可以在膳食方面選擇全包、半包或不包，可以更為靈活自由，又可使用宿舍設備和參與社交活動。





一些學校在錄用學生便會提供宿舍的宿位，也有一些要學生另外申請。



