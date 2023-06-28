SBS 中文新聞 （6月28日）

SBS Chinese News

SBS 廣東話節目中文新聞

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

新聞提要
  • 財長查默斯預料即將宣佈新財政年度盈餘。
  • 特朗普在新罕布夏州展開競選活動，鞏固支持明年競逐總統大選。
  • 新西蘭總理希健斯訪華與習近平會面。
更多內容

【種族定性】維州警方憑族裔特徵發出新冠違規告票？

【偏頭痛患者佳音！】研究發現幾乎所有降血壓藥均能顯著減輕偏頭痛

【SBS學英語】第40集：談論罪案 | 雪梨的黑暗歷史

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道
。SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

Health worker Nav Azadzoi (SBS).jpg

【種族定性】維州警方憑族裔特徵發出新冠違規告票？

Scared woman looking around a corner

【SBS學英語】第40集：談論罪案 | 雪梨的黑暗歷史

migraine (UnSplash).jpg

【偏頭痛患者佳音！】研究發現幾乎所有降血壓藥均能顯著減輕偏頭痛

Stock Market

6月環球市場總結 專家指下月不明朗因素甚多市場難測