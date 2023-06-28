SBS 中文新聞 （6月28日）Play12:29SBS 廣東話節目中文新聞下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.44MB) 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。新聞提要財長查默斯預料即將宣佈新財政年度盈餘。特朗普在新罕布夏州展開競選活動，鞏固支持明年競逐總統大選。新西蘭總理希健斯訪華與習近平會面。更多內容【種族定性】維州警方憑族裔特徵發出新冠違規告票？【偏頭痛患者佳音！】研究發現幾乎所有降血壓藥均能顯著減輕偏頭痛【SBS學英語】第40集：談論罪案 | 雪梨的黑暗歷史瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【種族定性】維州警方憑族裔特徵發出新冠違規告票？【SBS學英語】第40集：談論罪案 | 雪梨的黑暗歷史【偏頭痛患者佳音！】研究發現幾乎所有降血壓藥均能顯著減輕偏頭痛6月環球市場總結 專家指下月不明朗因素甚多市場難測