SBS 中文新聞 （1月13日）

新聞提要
- 輪候非緊急手術人數激增，醫學會呼籲當局改革制度。
- 瑞典北部發現全歐洲最大的「稀土元素礦床」。
- 香港當局採取新措施防止「新冠口服藥物」被非法轉售。
在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。https://www.sbs.com.au/language/cantonese/zh-hant/how-australia-s-states-and-territories-are-relaxing-coronavirus-restrictions" target="_blank">請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。
目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
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