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SBS 中文新聞 （1月13日）

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Published 13 January 2023 at 11:06am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 13 January 2023 at 11:06am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 輪候非緊急手術人數激增，醫學會呼籲當局改革制度。
  • 瑞典北部發現全歐洲最大的「稀土元素礦床」。
  • 香港當局採取新措施防止「新冠口服藥物」被非法轉售。
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