澳巴兩國領袖均否認雙方達成保安協議非為對抗中國

而他在抵步之後是受到19 響禮炮的隆重歡迎，他亦表示，很高興成為自2018年以來首位訪問巴布亞新畿內亞的澳洲總理，亦對自己成為首位在當地國會發表講話的外國領導人感到榮幸。而在50年前，澳洲亦協助該國獨立 。





艾巴尼斯在回顧兩國深厚聯繫的開端時表示，巴布亞新畿內亞的獨立，並非澳洲贈予給他們的禮物，而是巴布亞新畿內亞人的權利。同時，兩國亦都希望加深在保安上的聯繫，並加快達成一項將會在今年4月進行談判、並希望於6月實施的雙邊保安協定。





巴布亞新畿內亞總理馬拉佩 (James Marape )則形容今次艾巴尼斯的訪問是兩國關係的一個里程碑。他又向國會保證，將會與澳洲共同推進該國所關注的議程，令巴布亞新畿內亞變得更好 、更強大和更安全，特別是以他們這一代領導人對該國經濟獨立的看法。





馬拉佩又表示，雙方會討論的問題包括移民、教育和就業機會，同時，亦會談及貿易和投資問題。





一名專家表示，今次總理的訪問，相信其中一個目的是要打擊中國在該地區的影響力，因為去年北京與所羅門群島簽署了一項安全協定後，亦於12月決定資助巴布亞新畿內亞建立一間軍事醫院。





位於堪培拉的澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute ）的國防、策略及軍事力量高級分析師戴維斯（Malcolm Davis ）說，該項條約對澳洲及其最近和最重要的鄰國之一的關係所造成的影響係十分重要。





戴維斯表示：『中國是澳洲現時在戰略環境方面所面對最具挑戰性的情況。而澳洲現時面對的戰略環境，亦是由一個自信的中國所塑造，大家見到其中一個情況就是中國在太平洋西南地區十分活躍。去年我們亦見到所羅門群島和中國達成的協議，容許北京在所羅門群島建立軍事基地，而澳洲是不想看到在巴布亞新畿內亞有著同樣的情況。』





雖然，巴布亞新畿內亞總理係迅速否認了該國與中國的關係。但其外長特卡琴科 (Justin Tkatchenko )在接受澳洲廣播公司ABC 電台訪問時表示，中國仍然是他們一個重要戰略夥伴。





特卡琴科表示：『中國是巴布亞新畿內亞發展的重要戰略組成部分，而他們亦一直保持著這種關係，同時，中國亦是我們最大的經濟夥伴之一，而巴布亞新畿內亞亦會以我們目前的處境和究竟雙方可以一起做些甚麼等許多不同的方式與中國合作，而不會對我們及對我們的合作夥伴造成問題。』





總理艾巴尼斯在與巴布亞新畿內亞達成了一項安全協議之後，將會在今天到訪當地一個紀念二戰期間在巴國陣亡的澳洲、新畿內亞、美國和日本士兵的地方，同時，亦會探訪巴布亞新畿內亞於2021年去世的前總理索馬雷 (Michael Somare)的家人。





索馬雷是該國的首任總理，亦與前工黨領袖魏德倫(Gough Whitlam) 有極密切的關係。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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