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SBS 中文新聞 （10月14日）

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Published 14 October 2022 at 11:27am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 14 October 2022 at 11:27am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 維州同塔州繼續保持高度洪水戒備，多個地區有疏散令。
  • 俄羅斯計劃同土耳其共同創建天然氣供應中心。
  • 中國半導體行業指美國新出口管制為武斷行為，干擾國際貿易。
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