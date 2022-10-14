政府將承諾減少甲烷排放 反對黨：勢影響農業令肉價暴漲

工黨政府提出到2030年減排達43%的氣候法案，先後在8月和9月已經在國會兩院通過。不過，定了目標之後最重要是如何達到，所以目前外界都關心政府有何具體舉措。





聯邦氣候變化及能源部長飽文（Chris Bowen）本周一提出了對目前的「保障機制」（Safeguard Mechanism）進行改革的草案。草案的主要做法是獎勵那些達到減排標準的企業，而無法達標的企業可以尋求向其他企業購買碳排放的配額。





該機制是前政府在2017年推出，為企業制定減排標準，即「碳信用」。但因為執行過於寬鬆，機制未有發揮效用，反而令碳排放在過去5年增加了兩成。而工黨本次改革，將會增加獎勵措施，並允許企業交易「碳信用」，來鼓勵業界主動減排。



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此外，澳洲政府亦有意加入美國所領導的一項倡議，在未來10年之內減少三成的甲烷排放。





除了二氧化碳，甲烷也是一種主要的溫室氣體。有研究顯示，在20年的時間段內，甲烷產生的熱力是二氧化碳的超過80倍之多，而自工業革命以來，全球暖化預計有三份之一都是歸咎於甲烷。





澳洲是主要的甲烷排放國家，一方面其煤炭出口是全球第二大，另一方面，畜牧業佔了澳洲甲烷排放量的48%。因此，為了簽署那份已有過百個國家參與的減少甲烷排放承諾，政府計劃向畜牧業「開刀」，要求在2030年之前達致碳中和。



澳洲每年近半的甲烷排放來自畜牧業。 Source: SBS / Lucy Murray/SBS News 不過，國家黨領袖利特爾波特批評，簽署承諾將會導致肉價飛漲。「減少三成甲烷排放的承諾將會令澳洲人不可以再燒烤，因為會提高食物特別是肉類的價格。像新西蘭已經向每個農民徵收額外1.3萬元稅收，而最終會轉嫁給消費者來承受。」





而農業部長懷特表示，政府尚未作出最後決定，目前正在諮詢農場和相關行業。但他表示支持簽署承諾，又指後果並非兩黨聯盟所言嚴重。「其實自工黨當選以來，業界已清晰了解政府這方面的意向，但很多關於甲烷排放的誤導其實是前政府製造的恐慌。」





他提到，美國的提議其實在上一屆的氣候峰會已經提出，但被兩黨聯盟拒絕。他又表示，當局沒計劃如新西蘭般向農民加稅。





全國農民聯會證實，當局已經此問題進行溝通，亦承諾了不會加稅。但業界仍然在猜疑，政府可以有何措施來達到減少三成甲烷排放的承諾。

