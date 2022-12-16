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SBS 中文新聞 （12月16日）

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Published 16 December 2022 at 11:19am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 16 December 2022 at 11:19am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 雪梨出現毒菜事件，至少9人送院。
  • 歐盟峰會同意向烏克蘭撥出 180 億歐元援助。
  • 美國將更多中國企業列入貿易黑名單。
更多內容

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