SBS 中文新聞 （1月20日）

新聞提要
- 國家傳媒監察機構將可行使更大權力打擊網上虛假及誤導信息。
- 阿德恩宣佈辭職後中國外交部公開與新西蘭建立戰略夥伴關係的計劃。
- 法國爆發百萬人示威及罷工反對政府計劃提高退休年齡。
在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。https://www.sbs.com.au/language/cantonese/zh-hant/how-australia-s-states-and-territories-are-relaxing-coronavirus-restrictions" target="_blank">請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。
目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
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