SBS 中文新聞 （11月4日）

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Published 4 November 2022 at 11:08am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 4 November 2022 at 11:08am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 本地網絡攻擊數字不斷上升，當局警告商界要提高防禦能力。
  • 七國集團舉行外交部長會議，評估已持續八個月的俄烏戰爭局勢。
  • 中國「神舟十四號」的「航天員小組」，成功進入太空站「夢天實驗艙」。
其他內容

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