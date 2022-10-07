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SBS 中文新聞 （10月7日）

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Published 7 October 2022 at 11:18am, updated 3 hours ago at 11:21am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 7 October 2022 at 11:18am, updated 3 hours ago at 11:21am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 造成起碼38人喪生的泰國托兒所槍擊案，兇手懷疑受到毒品影響。
  • 澳洲向國際法庭提出訴訟，支持烏克蘭對俄羅斯的指控。
  • 聯合國人權理事會否決新疆人權問題草案，北京指草案抹黑中國形象。
其他內容

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