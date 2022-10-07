SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （10月7日）Play12:01SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11MB)Published 7 October 2022 at 11:18am, updated 3 hours ago at 11:21amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki YuenPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 7 October 2022 at 11:18am, updated 3 hours ago at 11:21amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki YuenPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要造成起碼38人喪生的泰國托兒所槍擊案，兇手懷疑受到毒品影響。澳洲向國際法庭提出訴訟，支持烏克蘭對俄羅斯的指控。聯合國人權理事會否決新疆人權問題草案，北京指草案抹黑中國形象。其他內容泰國托兒所槍擊慘案升至37死 目擊者：槍手用刀砍孩子的頭【洪水警告】氣象局：新州洪水未來幾天將顯著惡化【酗酒】為何既傷身也傷人？推陳出新！創科企業發展水陸兩用車及多功能機械人分享Latest podcast episodes【Optus數據泄露】警方拘捕首名疑犯 政府新規打擊詐騙推陳出新！創科企業發展水陸兩用車及多功能機械人【酗酒】為何既傷身也傷人？家庭醫生萌去意者激增 澳洲基層醫療陷入危機