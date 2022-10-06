推陳出新！創科企業發展水陸兩用車及多功能機械人

電動車行業競爭激烈，坐擁市值8400億美元，市盈率維持48倍的Tesla，老闆馬斯克(Elon Musk)在十多年前著手開發電動車時，其實已經不被看好。但時至今天，Tesla幾乎成為電動車的代名詞。近年其他汽車品牌，甚至有跨界別企業發展電動汽車，從銷售數據作比較，證明Tesla仍穩坐龍頭優勢，究竟原因何在呢？





老闆馬斯克除了開發電動車之外，Tesla還專注於研發多種具有「未來感」的科技和技術，包括全自動駕駛和人工智能操控等。雖然Tesla初期不被看好，但馬斯克有能力凝聚追隨者，及相信科技發展能改變生活甚至未來的投資者，不斷投放資金在Tesla身上，以此支撐股票價格一值高企。在投入車企之前，Tesla更是一間創新科技的公司，而電動車發展經已成熟，為公司帶來穩定的收入來源。





相反，有不少企業的營商及產品開發策略有別於Tasla，例如蘋果、微軟等企業，多年來推陳出新的步伐緩慢，只以「擠牙膏」方式取悅忠實消費者。在科技企業前，他們顯得更像是一所零售企業而非進取的創科企業。 如今，Tesla再次將頂尖科技展露在投資者面前。Tesla在舉行的2022人工智能日（Tesla AI Day）上，老闆馬斯克將會展示公司的最新科技，包括電動貨車Cybertruck、人工智能技術，以及機械人Tesla Bot等相關成果。 馬斯克在社交媒體Twitter上發文透露，電動貨車Cybertruck可以短暫充當船隻用途，並指該車具備足夠的防水性功能；能夠穿越河流、湖泊，以及風浪不大的海洋。馬斯克又指，公司目標是讓 Cybertruck 能夠穿越位於德洲的SpaceX 星際基地（Starbase）與南帕德里島（South Padre Island）之間水域，意味著 Cybertruck 需要在水中行駛至少約三百餘米。





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除了Cybertruck之外，Tesla Bot：Optimus Sub Prime，也高度被市場關注。回顧去年8月，Tesla宣佈開發一款能夠處理重覆相同工序的通用機械人，目的是解決勞動力短缺的問題。早前因疫情問題令大批勞工失業，工廠被迫停產，同時也引發了嚴重通脹危機。但時至今日全球大部份國家已普遍採取共存對策，對勞動力影響已經較低。最新數據顯示，美國失業率為3.7%，與疫情前的水平相約。 雖然Tesla Bot也許已經不需要再解決「勞動力燃眉之急」的問題，但長遠而言機械人的勞動成本遠比人力勞動要低。再加上，馬斯克曾表示Tesla機械人將能夠協助處理家務，也能夠使用Tesla在其汽車中使用的Auto pilot鏡頭和軟件導航，因此其實用性仍然值得消費者期待。 Tesla早前的市盈率曾一度超過400倍，相比至於亞馬遜、蘋果和微軟等大企，他們的市盈率則介乎20至30倍。Tesla在科技界的優勢依然明顯。





