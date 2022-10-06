推陳出新！創科企業發展水陸兩用車及多功能機械人

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Cybertruck

電動貨車 Cybertruck。 Source: Supplied / Tesla Australia

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Published 7 October 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

如果今天你考慮購買新車，你會緊貼潮流選擇電動車嗎？目的是節省燃油開支，還是追逐科技帶來的駕駛樂趣？近年電動汽車龍頭企業不斷革新，開發產品及改良技術；今日鐳射全方位張艾利和大家分享全球其中一位最具影響力的科創實業家馬斯克 (Elon Musk) 的最新發明。

Published 7 October 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
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電動車行業競爭激烈，坐擁市值8400億美元，市盈率維持48倍的Tesla，老闆馬斯克(Elon Musk)在十多年前著手開發電動車時，其實已經不被看好。但時至今天，Tesla幾乎成為電動車的代名詞。近年其他汽車品牌，甚至有跨界別企業發展電動汽車，從銷售數據作比較，證明Tesla仍穩坐龍頭優勢，究竟原因何在呢？

老闆馬斯克除了開發電動車之外，Tesla還專注於研發多種具有「未來感」的科技和技術，包括全自動駕駛和人工智能操控等。雖然Tesla初期不被看好，但馬斯克有能力凝聚追隨者，及相信科技發展能改變生活甚至未來的投資者，不斷投放資金在Tesla身上，以此支撐股票價格一值高企。在投入車企之前，Tesla更是一間創新科技的公司，而電動車發展經已成熟，為公司帶來穩定的收入來源。

相反，有不少企業的營商及產品開發策略有別於Tasla，例如蘋果、微軟等企業，多年來推陳出新的步伐緩慢，只以「擠牙膏」方式取悅忠實消費者。在科技企業前，他們顯得更像是一所零售企業而非進取的創科企業。 如今，Tesla再次將頂尖科技展露在投資者面前。Tesla在舉行的2022人工智能日（Tesla AI Day）上，老闆馬斯克將會展示公司的最新科技，包括電動貨車Cybertruck、人工智能技術，以及機械人Tesla Bot等相關成果。 馬斯克在社交媒體Twitter上發文透露，電動貨車Cybertruck可以短暫充當船隻用途，並指該車具備足夠的防水性功能；能夠穿越河流、湖泊，以及風浪不大的海洋。馬斯克又指，公司目標是讓 Cybertruck 能夠穿越位於德洲的SpaceX 星際基地（Starbase）與南帕德里島（South Padre Island）之間水域，意味著 Cybertruck 需要在水中行駛至少約三百餘米。

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除了Cybertruck之外，Tesla Bot：Optimus Sub Prime，也高度被市場關注。回顧去年8月，Tesla宣佈開發一款能夠處理重覆相同工序的通用機械人，目的是解決勞動力短缺的問題。早前因疫情問題令大批勞工失業，工廠被迫停產，同時也引發了嚴重通脹危機。但時至今日全球大部份國家已普遍採取共存對策，對勞動力影響已經較低。最新數據顯示，美國失業率為3.7%，與疫情前的水平相約。 雖然Tesla Bot也許已經不需要再解決「勞動力燃眉之急」的問題，但長遠而言機械人的勞動成本遠比人力勞動要低。再加上，馬斯克曾表示Tesla機械人將能夠協助處理家務，也能夠使用Tesla在其汽車中使用的Auto pilot鏡頭和軟件導航，因此其實用性仍然值得消費者期待。 Tesla早前的市盈率曾一度超過400倍，相比至於亞馬遜、蘋果和微軟等大企，他們的市盈率則介乎20至30倍。Tesla在科技界的優勢依然明顯。
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