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SBS 中文新聞 （12月1日）

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Published 1 December 2022 at 11:03am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 1 December 2022 at 11:03am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 中國前國家主席江澤民逝世，享年96歲。
  • 莫里遜被國會通過正式譴責後可能要面對議員權利委員會調查。
  • 世界盃賽事，澳洲隊1比0擊敗丹麥， 首次以3場2勝成績打入16強。
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中國前國家主席江澤民逝世 享年96歲

【世界盃】澳洲隊擊敗丹麥 歷史性晉級十六強

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