SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （12月1日）Play12:05SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.07MB)Published 1 December 2022 at 11:03amBy Jennifer Mok, Elsa TsangPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 1 December 2022 at 11:03amBy Jennifer Mok, Elsa TsangPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要中國前國家主席江澤民逝世，享年96歲。莫里遜被國會通過正式譴責後可能要面對議員權利委員會調查。世界盃賽事，澳洲隊1比0擊敗丹麥， 首次以3場2勝成績打入16強。更多內容中國前國家主席江澤民逝世 享年96歲【世界盃】澳洲隊擊敗丹麥 歷史性晉級十六強鮑威爾發言後 美股隨即造好分享Latest podcast episodes夏天究竟適合種什麼蔬菜？【夏日甜點】芒果班戟卷鮑威爾發言後 美股隨即造好SBS 新聞簡報（11月30日）