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SBS 中文新聞 （1月12日）

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Published 12 January 2023 at 11:01am
By Jennifer Mok, Koma Cheng
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 12 January 2023 at 11:01am
By Jennifer Mok, Koma Cheng
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 總理艾巴尼斯到訪巴布亞新畿內亞落實雙邊安全協議。
  • 兩名失蹤英國志願救護員其中一人的遺體在烏克蘭東部被發現。
  • 香港高鐵停運近3年後將於本周日起恢復服務。
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