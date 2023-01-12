SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （1月12日）Play12:21SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.31MB)Published 12 January 2023 at 11:01amBy Jennifer Mok, Koma ChengPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 12 January 2023 at 11:01amBy Jennifer Mok, Koma ChengPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要總理艾巴尼斯到訪巴布亞新畿內亞落實雙邊安全協議。兩名失蹤英國志願救護員其中一人的遺體在烏克蘭東部被發現。香港高鐵停運近3年後將於本周日起恢復服務。更多內容【新州現罕見腦炎蚊】專家：無針對性疫苗或治療「嚴重個案可致命」【中港快訊】香港高鐵疫情後本周日重開【先買先虧】中國Tesla數月兩度減價24% 多地爆抗議【停車或溜前溜後？】澳洲召回千輛平治Sprinter分享Latest podcast episodes澳洲應否在國內生產藥物以避免出現藥物短缺?澳洲綠樹成蔭 在家種植須知【新州現罕見腦炎蚊】專家：無針對性疫苗或治療「嚴重個案可致命」【中港快訊】香港高鐵疫情後本周日重開