SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （11月24日）Play12:11SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.15MB)Published 24 November 2022 at 11:27amBy Jennifer Mok, Elsa TsangPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 24 November 2022 at 11:27amBy Jennifer Mok, Elsa TsangPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要美國一間沃爾瑪連鎖店發生槍擊案造成7死4傷。本地警方聯合行動破獲龐大跨國販毒網絡組織。台灣外長指中國干預當地地方選舉的行動減少。其他內容【三日兩宗】美國Walmart經理疑在休息室槍殺六名同事後自盡聯儲局公佈會議紀要 市場反應審慎向好英倫面臨「缺蛋危機」！分享Latest podcast episodes英倫面臨「缺蛋危機」！【三日兩宗】美國Walmart經理疑在休息室槍殺六名同事後自盡【第五針新冠疫苗】你需要接種嗎？聯儲局公佈會議紀要 市場反應審慎向好