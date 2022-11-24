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SBS 中文新聞 （11月24日）

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Published 24 November 2022 at 11:27am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 24 November 2022 at 11:27am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 美國一間沃爾瑪連鎖店發生槍擊案造成7死4傷。
  • 本地警方聯合行動破獲龐大跨國販毒網絡組織。
  • 台灣外長指中國干預當地地方選舉的行動減少。
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