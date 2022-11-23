英倫面臨「缺蛋危機」！

英國雞蛋供應減少和民眾搶購下，蛋價格急升，但多處超市雞蛋被搶購一空，有貨的超市亦要實施限購令！





早前英國多處爆發高致病性H5N1禽流感，全國至今已經撲殺約4800萬隻雞。受禽流感疫情、雞飼料價格和能源價格上升影響，近期雞蛋售價已上漲超過22%。不過，國內多處雞蛋仍被搶購。連鎖超市Sainsbury's和Tesco部分分店雞蛋售光，要展示雞蛋短缺的告示，有不少網民在網上分享超市雞蛋貨架空空如也的照片。連鎖超市Lidl最近下限購令，每名顧客每次只可以買3盒蛋。





除了超市缺貨或限購，就連連鎖食肆也停止供應雞蛋。報道指出，連鎖酒吧Wetherspoon部分分店近日更改餐單，早餐以香腸、薯餅、或洋蔥圈等代替雞蛋。發言人表示短缺問題只影響部分分店，而且相信是暫時性。





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英國自由放養雞蛋生產商協會(British Free Range Egg Producers Association，BFREPA)近期的調查數據顯示，有1/3的雞農表示，由於雞蛋價格難以支付飼料和能源等不斷飆漲的成本，他們已減少了雞群中的母雞數量。與此同時，有1/4的蛋商宣稱，他們已暫時或永久地停止雞蛋生產。再加上英國爆發禽流感以來，已撲殺了數百萬隻禽類，而這場持續1年多的疫情，自今年10月初以來又逐漸升溫，近期就有近百起地H5N1禽流感病例。根據英國家禽協會(British Poultry Council）的數據，英國每年聖誕節需要吃掉近900萬隻火雞，其中有約90%來自英國。





對此英國雞蛋行業理事會(British Egg Industry Council)表示，這個行業原本就不太賺錢，在禽流感衝擊下，蛋農已相當吃力，如今又加上能源、飼料價格上漲以及缺工問題，導致成本大約漲了3成，許多蛋農已處於破產邊緣。英國放養雞蛋生產商協會表示，之後一打雞蛋的平均價格上漲了大約45便士，可是只有其中1/4給了蛋商，這顯然不足以支付他們持續狂飆的成本。





英國零售商協會(British Retail Consortium)食品和可持續發展主管安德魯奧普(Andrew Opie)表示，零售商正在努力管控他們的供應鏈，並持續確保對客戶的影響能降到最低，儘管供應鏈壓力確實存在。





