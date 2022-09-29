SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （9月29日）Play11:40SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.68MB)Published 29 September 2022 at 11:14amBy Jennifer Mok, Elsa TsangPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 29 September 2022 at 11:14amBy Jennifer Mok, Elsa TsangPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞內容聯邦政府準備本年內引入嚴厲法例，確保企業保障客戶資料。美國及太平洋島國領袖峰會揭幕。北京強調不應以烏克蘭問題做文章，藉機推行台獨分裂活動。其他內容【Fact Check】加稅後首日油價有無即時飊升？熊市剛剛起步 市場開始尋底?【資訊洩露風波】一文看清如何免費換駕照護照分享Latest podcast episodes【Fact Check】加稅後首日油價有無即時飊升？如何處理花園雜草?【香港疫苗通行證】適用年齡明日降低至5歲熊市剛剛起步 市場開始尋底?