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SBS 中文新聞 （9月29日）

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Published 29 September 2022 at 11:14am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 29 September 2022 at 11:14am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞內容
  • 聯邦政府準備本年內引入嚴厲法例，確保企業保障客戶資料。
  • 美國及太平洋島國領袖峰會揭幕。
  • 北京強調不應以烏克蘭問題做文章，藉機推行台獨分裂活動。
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