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SBS 中文新聞 （1月4日）

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Published 4 January 2023 at 11:09am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 4 January 2023 at 11:09am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 美國共和黨議員麥卡錫在眾議院議長首輪投票中未能勝出。
  • 西澳出現歷來最嚴重水浸，部分社區被洪水隔離。
  • 北京強調外國無必要實施針對中國的入境限制。
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