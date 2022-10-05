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SBS 中文新聞 （10月5日）

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Published 5 October 2022 at 11:01am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 5 October 2022 at 11:01am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • Harvey Norman 因為推廣免息支付方式的手法被證監署起訴。
  • 歐盟考慮向涉嫌鎮壓德黑蘭示威者的伊朗官員實施制裁。
  • 香港放寬機組人員檢疫安排後，國泰取消「外站閉環措施」。
其他內容

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愛護動物協會停售袋鼠肉產品 射擊者強調人道捕獲

【官息加0.25厘】破紀錄連加6個月 儲銀行長：會再調高

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