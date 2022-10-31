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【樹熊瀕危】科學家新計劃推動全民救救樹熊

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Australia's national science agency launches new phase in its National Koala Monitoring Program which monitors the national koala population

樹熊是澳洲的國家象徵。 Source: Moment RF / Jamie La/Getty Images

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Published 31 October 2022 at 4:40pm
By Hannah Kwon
Presented by Hiu Ching Lam
Source: SBS

樹熊是澳洲的國家象徵，但由於樹熊數目銳減及面臨絕種風險，新州、昆州和首都領地將樹熊由「脆弱物種」（vulnerable）正式改為「瀕危物種」（endangered）。

Published 31 October 2022 at 4:40pm
By Hannah Kwon
Presented by Hiu Ching Lam
Source: SBS
英聯邦科學與工業研究組織CSIRO已經啟動一項全國性的樹熊監察計劃，目的了解各州，包括昆州北部，一直到維州和南澳的樹熊的族群狀況，和估算數目趨勢，希望幫助樹熊恢復數量。

計劃發展的其中一種新技術，是有熱量探測儀的無人機，無人機會透過追踪設備拍攝照片，並過濾成熱量的圖像。

CSIRO的高級研究科學家霍斯金斯（Andrew Hoskins ）是項目負責人之一。

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他說，雖然樹熊有很容易辨認，但很難被監察。

他指，樹熊會躲藏起來，牠們在樹上坐得很高。很難被發現和識別，令統計牠們的數目和了解牠們的種群，變得非常困難。

樹熊分布在昆州、沿著東岸、維州南海岸的部分地區和南澳。

但是，雖然東岸有大量關於樹熊的信息，但澳洲其他地區的信息卻很有限。

霍斯金斯說，該計劃將使用不同的方法來監測樹熊。包括無人機，監聽樹熊的呼叫。以及傳統方法，如在夜間尋找樹熊等，任何人只要發現樹熊並能夠記錄，都可納入國家計劃。

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監察計劃亦依賴於社區參與度和與原住民的合作。

霍斯金斯表示，不只是科學家可以參與，他認為每個人都有份去了解樹熊，特別在他們當地的地區。因此，在計劃中部分元素是培訓和支援多個不同的社區團體，包括原住民，以更有效地監察和收集樹熊信息。

此計劃的核心挑戰之一，是利用來自在其他較小地區的監測計劃的資訊，和在一些存在關鍵數據缺口的地方，例如其偏遠和內陸地區整合資訊。

霍斯金斯指合作是項目的重要元素之一，希望每個人都參與到保護工作，恢復樹熊的數目，希望確保每個人都可以參與項目並提供資訊。

CSIRO 正在努力開發數據收集手機程式，讓人們可記錄數據在程式中。

聯邦政府將在未來四年內向該計劃投資1000萬元。

這個計劃亦是聯邦環境部長普莉貝斯（ Tanya Plibersek ）在10 月宣布的十年計劃，保護瀕臨絕種動物的一部分。

普莉貝斯當時表示，她從之前發布的環境狀況報告中了解到，澳洲環境狀況很差，而且情況正在惡化。澳洲是地球上發生哺乳類動物滅絕最嚴重的地方。她指必須扭轉情況。如果大家不去改善，結果將會一樣。

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