【文化360】《中國古代男子的化妝》 (三)

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代時喜歡化妝的男子。 Credit: Image by PatrickQuinn from Pixabay

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陳玉清今集的【文化360】節目，會繼續講下中國古代時喜歡化妝的男子。古代美男詩人都會用好像「唇膏」的化妝品，又用染髮，塗頭油。到底他們還會用什麼化妝品「扮靚」呢？詳情請一齊收聽【文化360】。

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