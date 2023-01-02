【點解無乜人知？】原來澳洲有一種鮮為人知抗新冠病毒預防法

西雪梨大學醫學教授林奇恩醫生在接受SBS 廣東話節目訪問時表示，他並不認為如此，因為現時民眾一般經已熟悉關於使用快速抗原檢測套件（RAT），並先行自己進行檢查，同時，現時使用核酸檢測而確診的新冠患者佔確診人數的比例已是很少， 所以他亦不認為這會增加家庭醫生的工作負擔。





他又指出，許多確診者在確診後約一個星期又再進行核酸檢測， 其實他認為並沒有此需要，因為通常許多確診者在確診後多個星期的核酸檢測均會繼續呈陽性，所以這會形成資源浪費。 加上現時澳洲經已進入疫症的後期，亦會把新冠看作為一種季節流行病，所以改以要由家庭醫生進行核酸檢測亦是合理的做法。





林奇恩醫生亦談到現時亦有一些由家庭科醫生主理的胸肺科門診中心（GP Respiratory Clinic）也可以處理呼吸道及胸肺科疾病。而政府亦將免費接種新冠疫苗的期限延長至2023年的12月31號。而他相信，這個免費接種新冠疫苗的政策將來亦應該沒有甚麼改變。因為他相信政府會像現時處理每年應對流感疫苗的方式來處理新冠疫苗的接種，那便是會考慮國內有多少人群是否大規模受到這些疾病的影響而會津貼這些人士接種有關的疫苗。





政府亦指，現時進行核酸檢測的人士，將會主要是給一些高危群組，究竟這會包括些甚麼組別的人士？





林醫生表示，這與新冠大流行初期的分類有點分別。現時所謂的「高危群組」，是指一些在感染新冠後出現重症風險較高的人群， 包括65歲以上的人士，澳洲原住民和有殘疾的人士又或是來自一些多元文化或多樣化社區的人士， 而他們的文化水平或語文水平是無法即時獲得醫療資訊的人士、偏遠社區的人士－複雜慢性病人士、中度至重度免疫功能低下的人士等。而政府的政策是希望這些人群能夠獲得最大的保護，而如果在感染到新冠後能夠獲得最大的抗病毒治療。





現時澳洲可以說是經已進入後疫情時代，在預防和治理新冠感染方面，又是否應該依靠使用抗病毒藥物而多於依靠接種疫苗呢？





林奇恩醫生表示，在預防和治理新冠感染方面，政府一直是實行有兩至三種措施。 第一是疫苗注射；其次是使用藥物來治療或減輕病症，但現時一些抗病毒藥物對治療新冠感染是有一定效用， 但研究人員亦正在研究，如果有大量人使用這類藥物時，將來是否有可能令到這種藥物的效力下降。 因此，政府亦要求醫生不要過度處方這種藥物。至於第三種方法，就是一種單抗體藥物注射預防大家感染新冠， 但要使用這種藥物，該名人士必須是一名有中度或重度免疫力功能障礙而醫生相信如果對方一定感染新冠後會是重症患者的話，醫生便可以替他注射兩針這種抗病毒預防藥物，以減低他感染新冠病毒的風險。





林教授亦證實，現時有一些快速抗原測試套件可能並未能測試到一些新出現的變種病毒，但如果大家有疑慮的話，可以到醫藥用品管理局（TGA) 網頁查詢。而該局亦會定時更新網頁上的資料。





同時，林教授亦提醒民眾應該在新年假期期間，繼續保持一向新冠的防疫守則， 就是在人多的地方，例如超市或是飛機上都要戴上口罩和經常洗手，這些都是保護自己和社區人士免受感染的最佳方法。詳情請收聽這節訪問。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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