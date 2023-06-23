【厄運難逃】「泰坦號」證實發生內爆解體 相信內裡5人經已全部死亡

主導今次搜救工作的美國海岸防衛隊的莫格海軍少將（John Mauger）表示，加拿大的深海探測機器於當地昨天（22／6）上午,在距離鐵達尼號船頭約490米、距離水面約四公里的海床，發現五件不同的主要殘骸，包括潛水器的尾部，指出有關殘骸符合潛水器發生內爆解體的情況，又指目前難以斷定內爆解體是何時發生，指出他們使用的水下聲納儀並未偵測到任何災難性事件的發生。





伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的哈茨維爾 (Carl Hartsville) 在簡報會中亦透露，他們是在距離於 1912 年沉沒的鐵達尼號船頭約490米發現那些殘骸，而他們相信有關殘骸並沒有跡象顯示有發生過碰撞。





他說：『那裡的海底很光滑。 據我所知以及我所看到的，該處並沒有發現殘骸。』





他又表示，發現潛水器殘骸的地點與最後一次相信是潛水器發生內爆的通訊位置是一致，而發現碎片地方的大小亦與發生內爆的預測情況一致。有關方面亦即時通知了死者的家屬。





安排觀光行程的探險公司「海洋之門」在推特上發表聲明，表示船上5人相信全部罹難，形容他們是真正的探險家，擁有獨特的冒險精神以及對探索和保護世界海洋的熱情，並向遇難者家屬表示哀悼。





載有5人的泰坦號是在當地時間星期日清晨下潛，準備參觀鐵達尼號殘骸，期間與母船失去聯絡。之後，美國和加拿大均派出飛機和船隻搜索，最終確認泰坦號遇難。五名死者包括「泰坦號」所屬的深海探險公司OceanGate的創辦人拉什（Stockton Rush）、58歲的英國富商兼探險家哈丁（Hamish Harding）、巴基斯坦能源公司Engro的副董事長達烏德（Shahzada Dawood）和他19歲的兒子蘇爾曼 (Suleman) ，兩人都是英國公民;以及相信是潛艇的駕駛員、77 歲的法國海洋學家兼鐵達尼號的專家納爾喬萊（Paul Henri Nargeolet）， 相信他亦曾數十次探訪鐵達尼號的殘骸。美國海岸防衛隊表示，未能確定能否找到遇難者的遺體。





當泰坦號準備參觀鐵達尼號殘骸時，有關行程原定為11個小時，而潛水器原定會使用約兩小時下潛到殘骸附近，但在該潛水器下潛約一小時四十五分鐘後，卻與水面的母船失去聯絡。之後，來自多個國家的救援隊花了數天的時間，利用飛機和船隻在數千平方英里的公海上搜尋長6.7 米的「泰坦號」的踪跡。





而在當地時間時間二及星期三，加拿大亦派出飛機投放了聲納浮標探測器，並探測到在海底一些聲音，原本令大家對找到該潛水器帶來希望，認為在「泰坦號」內的乘客仍然生存，並試圖透過敲擊船身通知外界他們仍然生存。但之後，有關方面表示，對探測到的聲音分析仍然未能確定是否屬於來自「泰坦號」。而到昨天，大家對搜索到「泰坦號」變得越來越絕望，因為，就算「泰坦號」仍然完好無損，但預計潛水器內只有 96 小時的空氣供應亦會經已耗盡，令大家對在潛水器內找到生還者的希望變得越來越低。對於究竟「泰坦號」是於何時發生意外，莫格海軍少將表示，現時對判斷事故是在下潛時發生抑或是後來才發生仍然為時尚早。





莫格又說：『這是一個極其困難和危險的環境，但有關問題亦將成為未來檢討的重點。』





同時，他亦表示，無法透露是否會嘗試打撈五人的屍體。





而一名曾經於 2000 年潛入的鐵達尼號殘骸的前美國廣播公司美國新聞 (ABC America News) 的科學編輯吉蘭 (Michael Guillen) 則呼籲， 在找出「泰坦號」潛水器發生故障的真正原因之前，應該暫停所有前往鐵達尼號殘骸的行程。





吉蘭當年曾經在他的探險旅程中被困在鐵達尼號的螺旋槳中， 但幸好生還。





他亦呼籲國際社會對今次慘劇進行徹底調查，並希望大家認真重新評估參觀鐵達尼號殘骸的動機以及如何可以安全地進行這些活動。





吉蘭說：『這是一個神聖的地方，當時是有超過一千名男、女和孩童在這裡失去了生命。我記得當我在船頭時，有一件事像大錘一樣敲醒了我，而我們當時亦為死者祈禱設。當參觀船頭時，船長曾經所在的地方有一塊小牌匾，就是為了紀念在這艘沉船中喪生的孩子們。這不是一個讓人隨便來看看的地方，也不是旅遊勝地。這是一個很嚴肅的地方，是需要受到大家的尊重。』。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。





