【考考你2】首都領地﹑北領地﹑西澳﹑南澳﹑塔州的州花 您又認識嗎？

上集蔡浩權老師同大家介紹過澳洲國花﹑維州﹑新州﹑昆州州花。您還記得嗎？今集蔡老師會介紹西澳﹑南澳﹑塔州﹑北領地﹑首都領地的州花，您又認識幾多呢？



首都領地 ： 皇家藍鈴（Royal BlueBell）

首都領地的州花是皇家藍鈴。皇家藍鈴花開期通常是十月到三月之間，開花時會開出漂亮迷人的藍色或紫色的花。它屬於一種耐寒的植物，生長在澳洲首都領地、新州東南部和維州的亞高山一帶。由於它在原生地以外的地方，種植十分困難，因此顯得額外珍貴。





適合生長在堆肥和排水良好的混合土壤的皇家藍鈴，喜歡涼爽和半陰的地方。另外，由於皇家藍鈴的根系很淺，也可以種在吊籃里。不過它必須保持濕潤，以及良好的排水土壤。



Credit: NathanHurst at English Wikipedia

北領地 ： 斯圖爾特沙漠玫瑰 (Sturts Desert Rose)

斯圖爾特沙漠玫瑰 (Sturts Desert Rose) 於 1961 年被選為北領地的州花。北領地的州旗亦可見斯圖爾特沙漠玫瑰。它是一種耐旱的觀賞性灌木，開花期主要冬末，高度為 1 至 2 米。





斯圖爾特沙漠玫瑰的花呈淡紫色，它的生長分佈在澳洲各州。它是種耐旱的花，喜歡陽光充足、排水良好的地方，但不合適霜凍地區。



The Northern Territory flower, the Sturt Desert Rose in the West MacDonnell Ranges, Northern Territory, Australia, Saturday, Nov. 28, 2009. (AAP Image/Larine Statham) NO ARCHIVING Source: AAP / LARINE STATHAM/AAPIMAGE

西澳 ： 紅綠袋鼠爪花 (Red and Green Kangaroo Paw)

西澳的州花是紅綠袋鼠爪花（Red and Green Kangaroo Paw），它亦被稱為「曼格斯袋鼠爪」。由於這種花的梗部位跟袋鼠的手爪形狀很相似，紅綠袋鼠爪花因此而得名。





它只生長在西澳的西南部一帶，主要在春夏時開花，其花朵顏色鮮艷，被曬乾後亦能保持其色彩。喜歡生長在樹蔭下的沙質或礫質土壤，生命力堅韌。



Waratah - single blossom (Telopea speciosissima) (AAP/Mary Evans/Ardea/Steffen & Alexandra Sailer) | NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: Steffen & Alexandra Sailer //MARY EVANS

南澳 ： 耀眼豆 (Sturts Desert Pea)

耀眼豆（Sturts Desert Pea）是南澳的州花，在南澳的州徽頂端亦可見它的蹤影。耀眼豆需要充足的陽光，喜歡良好排水性的土壤。耀眼豆又名「沙漠豌豆」，這種值物的種子能夠在環境惡劣的沙漠中，長期休眠，一場降雨就能夠迅速發芽生長。經過多年種植技術改良，耀眼豆現在幾乎可以在澳洲的許多地方生長。





耀眼豆屬於豆科類植物，開花時顏色鮮艷。它的花型奇特，花瓣上下張開，呈直立的小船形狀，花瓣有紫黑色斑點，花型似鳥，顯得奇特瑰麗，因此也被稱為吉祥鳥。開花時更會變換顔色，由最初的紫白色變成粉紅色，再變成鮮紅色或者紫紅色，來吸引昆蟲的注意。



Sturt's Desert Pea (Swainsona formosa) (AAP/Mary Evans/Ardea/Steffen & Alexandra Sailer) | NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / Steffen & Alexandra Sailer //MARY EVANS

塔州 ： 塔斯馬尼亞藍桉 (Tasmanian Blue Gum)

塔州的州花塔是斯馬尼亞藍桉（Tasmanian Blue Gum）。在植物園中很常見到，斯馬尼亞藍桉會開出奶油色的小花朵，精緻可愛。它從一顆小小的種子生長，一般可長到 30－50 公尺，歷史記錄中最高可達 101公尺。它的自然分布範圍包括塔斯馬尼亞和維多利亞州南部。





但是由於樹木的砍伐，這種為野生動物提供重要棲息地的老藍桉樹，已很難找到。而且，由於這種樹會長得很高，因此不太適合在一般家庭花園中栽種。

