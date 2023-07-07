【原來咖哩樹冇咖哩味？】教您自家種咖哩樹 Curry Tree

【原來咖哩樹冇咖哩味？】教您自家種咖哩樹 Curry TreePlay11:29今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種咖哩樹。 Credit: Wikipedia下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.51MB) 今集園藝專家蔡浩權教大家種咖哩樹。原來「咖哩樹」可食用的部份是樹葉，而「咖哩樹」的果實是有毒的，而且其樹葉並沒有咖哩味。到底是什麼味道？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【臭草同啤牌有咩關係？】教您自家種臭草 煲綠豆沙最正【世上最貴香料】冬天最啱種藏紅花 Saffron 又稱番紅花【自製加工有機肥】咖啡茶葉渣﹑洗米水﹑連啤酒都用得！【萬能扦插法】西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜都可以「買一送一」?【六年樹芒】芒果控食完粒核唔好抌 教您自家種芒果樹瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【冬季限定】到Geelong冒險公園探索雪境主題樂園SBS 中文新聞（7月8日）【拍賣成交後走數】「中標買家」要承擔甚麼後果？SBS 中文新聞（7月7日）