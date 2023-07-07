【原來咖哩樹冇咖哩味？】教您自家種咖哩樹 Curry Tree

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今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種咖哩樹。 Credit: Wikipedia

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今集園藝專家蔡浩權教大家種咖哩樹。原來「咖哩樹」可食用的部份是樹葉，而「咖哩樹」的果實是有毒的，而且其樹葉並沒有咖哩味。到底是什麼味道？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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