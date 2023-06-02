【萬能扦插法】西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜都可以「買一送一」?Play11:18今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家萬能「扦插法」。 Source: Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.35MB) 今集園藝專家蔡浩權教大家一種可算是萬用的種植方法「扦插法」。這個種植方法簡單方便，大家可以用「扦插法」來種好多不同蔬菜，原來不同日常食用蔬菜都可以自家種「買一送一」，包括西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜等。想知道如何種？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【六年樹芒】芒果控食完粒核唔好抌 教您自家種芒果樹【難度4粒星】教您自家種山藥又名「淮山」竟然用到 PVC 膠喉？【召喚芫茜控！】教您自家種高纖低卡消炎芫茜 Coriander【野生蘑菇勿亂食】教您自家室內種蘑菇包 十多日即可收成食用【喵星人都愛的小貓草】自製健康解酒小麥草汁【最「抵」種豆苗】1次種植 4次收割 健康清炒爽嫩料理瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【消費者權益】航班延誤需要賠償？SBS 新聞簡報（6月2日）【時事百寶箱】雪梨舊工廠火災背後：Surry Hills 昔日的時尚工場SBS 中文新聞（6月2日）