【萬能扦插法】西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜都可以「買一送一」?

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今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家萬能「扦插法」。 Source: Pixabay

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今集園藝專家蔡浩權教大家一種可算是萬用的種植方法「扦插法」。這個種植方法簡單方便，大家可以用「扦插法」來種好多不同蔬菜，原來不同日常食用蔬菜都可以自家種「買一送一」，包括西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜等。想知道如何種？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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