【六年樹芒】芒果控食完粒核唔好抌 教您自家種芒果樹

【六年樹芒】芒果控食完粒核唔好抌 教您自家種芒果樹Play11:43今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種芒果。 Credit: Creative Common下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.73MB) 「芒果控」朋友，食完芒果粒核可以用來種芒果的啊！今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家用芒果核來自家種芒果，早幾集教大家種簡易入手的植物，今次可以試下向難度挑戰，幾年才「開花結果」的水果樹。詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【難度4粒星】教您自家種山藥又名「淮山」竟然用到 PVC 膠喉？【召喚芫茜控！】教您自家種高纖低卡消炎芫茜 Coriander【野生蘑菇勿亂食】教您自家室內種蘑菇包 十多日即可收成食用【喵星人都愛的小貓草】自製健康解酒小麥草汁【最「抵」種豆苗】1次種植 4次收割 健康清炒爽嫩料理「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （5月20日）澳華論壇辦原住民之聲座談會 鼓勵華人認識公投內容利弊SBS 新聞簡報（5月19日）【布里斯本彌敦道】港女成立華人義工網頁 助無家者外展服務