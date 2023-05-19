【六年樹芒】芒果控食完粒核唔好抌 教您自家種芒果樹

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今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種芒果。 Credit: Creative Common

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「芒果控」朋友，食完芒果粒核可以用來種芒果的啊！今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家用芒果核來自家種芒果，早幾集教大家種簡易入手的植物，今次可以試下向難度挑戰，幾年才「開花結果」的水果樹。詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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