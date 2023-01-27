形影嫵媚卻清純脫俗 睡蓮

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北京睡蓮 Source: AP / Andy Wong/AP

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今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹一種非常受歡迎的水生植物。不少人更常將睡蓮與蓮花混淆，到底睡蓮有甚麼特點？ 園藝專家蔡浩權同盧婉霞會在本節中詳談。

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