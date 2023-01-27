形影嫵媚卻清純脫俗 睡蓮

形影嫵媚卻清純脫俗 睡蓮Play10:35北京睡蓮 Source: AP / Andy Wong/AP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.51MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹一種非常受歡迎的水生植物。不少人更常將睡蓮與蓮花混淆，到底睡蓮有甚麼特點？ 園藝專家蔡浩權同盧婉霞會在本節中詳談。更多內容「伯利恆之星」與聖誕節有點淵源的花卉營養豐富藥用價值高的表表者--馬蹄瞌睡救星首選—夏枯草瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes祝大家青春常駐！四大貼士助你保持「凍齡」外貌SBS 新聞簡報（1月27日）如何為蔬菜和花卉留種？SBS 中文新聞 （1月27日）