譚德塞：希法已不能發揮醫院功能 人質交換計劃暫泡湯

世界衛生組織於周六晚間表示，他們原本在這家加沙最大的醫院有聯絡人，但現在已失去和他們的聯繫，世衛又對所有被困在那裡的人的安全感到「極度擔憂」，同時呼籲立即停火。



世界衛生總幹事譚德塞呼籲以色列和哈馬斯立刻停火。 Source: AAP / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA 不過，根據世衛總幹事譚德塞今天早上在 X 剛發表的帖文，世衛已和希法醫院的醫護人員接觸過，目前醫院情況十分嚴峻和危險 (dire and perilous)。



希法醫院沒水、沒電、互聯網欠佳

「醫院已 3 天沒有電力和水供應，互聯網很不穩定，向患者所提供的基本服務也大受影響。」





「該地區持續不斷的槍擊和轟炸，加劇了本已危急的情勢。」



令人遺憾的是，這家醫院已不能發揮醫院的功能 世衛總幹事譚德塞

「本應是安全避難所的醫院，現卻變成了死亡、毀滅和絕望的場景，世界不能再保持沉默。現在就要停火。」





根據加沙衛生部稱，已有數名嬰兒和 5 名在深切治療部 (加護病房) 的患者死亡。



美國國家安全顧問沙利文。 Source: AAP / Ron Sachs / POOL 美國國家安全顧問沙利文周日向美國 CBS 新聞表示，美國希望以哈能避免在加沙地帶的醫院內發生武裝衝突，因為這些衝突會威脅到平民，包括在醫院內的病患、嬰兒、醫護人員及新聞從業員的生命。美國已向以色列軍隊傳達了這一立場。



2023 年 10 月 24 日，希法醫院燈火通明。加沙衛生表示由於燃料快耗盡，所以很多醫院的發電機快將不能運作。 Source: AAP / MOHAMMED SABER 以色列指，哈馬斯在加沙的希法醫院地底設置了一個指揮中心，但哈馬斯否認這一點。





沙利文以保護情報為由，拒絕證實以色列上面的說法是否正確，但就表示哈馬斯以往曾在醫院和其他民用設施中設立指揮中心、存放武器和讓他們的戰士匿藏。



這都是違反戰爭法的行為 美國國家安全顧問沙利文

據國際紅十字會的說法，「國際人道法」在戰爭期間保護醫院，但當它們被用作發動攻擊的基地、存放武器或讓戰鬥人員匿藏時，這些保護可能會失效。



人質交換計劃暫時泡湯

據外電報導，一名有份參與釋放人質談判的消息來源表示，各方都對在幾天內達成有關計劃表示樂觀。





據說，以色列暫時還沒明確提到願意交換囚犯，但就願意作人道停火。





根據這個可望達成的停火協議，雖然沒有一個確切的數字，但哈馬斯將會釋放數十名被挾持的人質，希望以色列能以釋放囚犯的形式作為回應，主要是一些女性和年輕囚犯，並向加沙地帶供應燃料。





然而，一名高級巴勒斯坦官員告訴路透社，在以色列軍對加沙地帶的希法醫院進行襲擊後，哈馬斯已暫停參與釋放以色列人的談判。



