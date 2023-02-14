市場聚焦本周美國公佈1月份零售銷售數據

市場聚焦本周美國公佈1月份零售銷售數據Play03:34市場聚焦本周公佈的美國1月份零售銷售數據 Source: Getty / Getty Images下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (3.27MB) 英國即將公布CPI數據及就業數據，市場預期可看到目前英國的通脹壓力。美股今日早上輕微高開後，升幅擴大，科技股板塊表現最好。市場聚焦本星期公佈的美國1月份零售銷售數據CPI，另外本星期多位美聯儲官員都會發表講話，投資者就要拭目以待。更多內容上周澳市高位回落 澳股是否無運行？美股表現大好 本周公佈數據將左右大局美股大升科技股大動 環球股市會否跟隨瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes上周澳市高位回落 澳股是否無運行？市場擔心聯儲局今年繼續加息 美股三大指數收市微跌澳市迅速「回應」加息 加息何時劃上休止符？中澳商務部長視像會談 市場會否帶動上揚？