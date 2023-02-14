市場聚焦本周美國公佈1月份零售銷售數據

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市場聚焦本周公佈的美國1月份零售銷售數據 Source: Getty / Getty Images

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英國即將公布CPI數據及就業數據，市場預期可看到目前英國的通脹壓力。美股今日早上輕微高開後，升幅擴大，科技股板塊表現最好。市場聚焦本星期公佈的美國1月份零售銷售數據CPI，另外本星期多位美聯儲官員都會發表講話，投資者就要拭目以待。

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