【惹味香口】香草蒜茸牛油焗青口

材料：

青口 1kg (洗淨)、牛油 35克、粗鹽 600克、乾蔥 30克(切碎)、乾身白酒 250毫升 、蒜頭 30克(切碎)、芫茜 20毫升(切碎)、鹽 少許、蒜茸香草牛油 100克、鮮磨胡椒 少許



蒜茸香草牛油材料：

無鹽軟身牛油 120克、百里香葉 1克(切碎)、芫茜葉 4克(切碎)、蒜磺 2瓣(切碎)、鹽 少許、鮮胡椒 少許



做法：

放牛油在深鍋中，炒乾蔥和蒜茸至軟身



加入酒和芫茜 ，以慢火炆煮



放入青口，加蓋蒸6至7分鐘至青口打開，把未開殼的青口撿出不要，然後把可用青口的半邊殼撕去



在烤盤裡把青口放在粗鹽上

