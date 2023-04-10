【惹味香口】香草蒜茸牛油焗青口

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相信不少人都喜歡吃海鮮，但在家中烹調海鮮，可能不少人都以為很困難，今節《美食速遞》中，李太與盧婉霞在節目中與大家分享香草蒜茸牛油焗青口，此道菜香口惹味，做法簡單，李太更會在節目中教大家如何挑選青口。

材料：

青口 1kg (洗淨)、牛油 35克、粗鹽 600克、乾蔥 30克(切碎)、乾身白酒 250毫升 、蒜頭 30克(切碎)、芫茜 20毫升(切碎)、鹽 少許、蒜茸香草牛油 100克、鮮磨胡椒 少許

蒜茸香草牛油材料：

無鹽軟身牛油 120克、百里香葉 1克(切碎)、芫茜葉 4克(切碎)、蒜磺 2瓣(切碎)、鹽 少許、鮮胡椒 少許

做法：

  1. 放牛油在深鍋中，炒乾蔥和蒜茸至軟身
  2. 加入酒和芫茜 ，以慢火炆煮
  3. 放入青口，加蓋蒸6至7分鐘至青口打開，把未開殼的青口撿出不要，然後把可用青口的半邊殼撕去
  4. 在烤盤裡把青口放在粗鹽上
  5. 在每隻青口上放上蒜茸香草牛油，烤焗2至3分鍾

香草蒜茸牛油做法

  1. 攪打牛油2至3分鐘，直至牛油變透明呈軟狀，把所有材料拌在一起
  2. 將混合物放在保鮮紙上，捲起來，做成條狀，放在冰箱內冷藏6小時
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