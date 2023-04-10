【惹味香口】香草蒜茸牛油焗青口

材料：
青口 1kg (洗淨)、牛油 35克、粗鹽 600克、乾蔥 30克(切碎)、乾身白酒 250毫升 、蒜頭 30克(切碎)、芫茜 20毫升(切碎)、鹽 少許、蒜茸香草牛油 100克、鮮磨胡椒 少許
蒜茸香草牛油材料：
無鹽軟身牛油 120克、百里香葉 1克(切碎)、芫茜葉 4克(切碎)、蒜磺 2瓣(切碎)、鹽 少許、鮮胡椒 少許
做法：
- 放牛油在深鍋中，炒乾蔥和蒜茸至軟身
- 加入酒和芫茜 ，以慢火炆煮
- 放入青口，加蓋蒸6至7分鐘至青口打開，把未開殼的青口撿出不要，然後把可用青口的半邊殼撕去
- 在烤盤裡把青口放在粗鹽上
- 在每隻青口上放上蒜茸香草牛油，烤焗2至3分鍾
香草蒜茸牛油做法
- 攪打牛油2至3分鐘，直至牛油變透明呈軟狀，把所有材料拌在一起
- 將混合物放在保鮮紙上，捲起來，做成條狀，放在冰箱內冷藏6小時
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