SBS廣東話節目

中大新學年落實【國安教育】舉行升旗儀式 意義在哪？

SBS廣東話節目

CU HK Wikimedia Commons Memes CC BY SA 3.0.JPG

中大開學日舉行升旗儀式，落實國安教育。

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 7 September 2022 at 5:58am
By Thomas Sung
Source: SBS

中大日前在開學日首次舉行升旗儀式，落實國安教育，具體的情況如何？具體的教學情況又怎樣？

Published 7 September 2022 at 5:58am
By Thomas Sung
Source: SBS
此外，有太平洋上「風王」之稱的「軒嵐諾」，變爲強颱風吹襲内地，多個城市要臨時疏散民衆，實際情況如何？ 詳情請收聽本台駐港通訊員張慕澄報道。

閲讀更多

香港疫情反彈 政府多部門升級抗疫

READ MORE

香港疫情反覆港府有何應對措施出台？

Advertisement

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。

請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 

sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates
 

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。

按此進一步了解 SBS 中文。




分享

Latest podcast episodes

Australia Economy

儲備銀行加息 市場應聲下滑 【點解】

David Yeung Po Wan

【我不是名人】楊步雲 — 電氣工程專業變裝配工 當老闆不適合我

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（9月6日）

COVID Vaccine

【疫苗快報】澳洲可能考慮承認長期新冠為一種殘疾（9月6日）