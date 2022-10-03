澳洲住宅價格連續 5 個月下跌 雪梨為重災區

要點: 首府城市住宅價格價格 9 月份平均下跌 1.4%；雪梨領跌其他首府城市。

相比起 8 月平均下跌 1.6%，9 月跌幅已見收窄。

獨立住宅跌幅比排屋和雅柏文高。

目前現金利率為 2.35%，明日議息很可能會再加息。

9 月份租金升了 0.6%。

自新冠以來，首府城市租金升了 16.5%、鄉郊地區升了 25.1%。

如果單看 9 月份季度 (7-9 月)，全國首府城市物業價格整體跌 4.1%，其中雪梨累計跌幅也是最大，達 6.1%，然後是荷伯特 (4.5%)、坎培拉 (4.4%)、布里斯本 (跌 4.3%)，而墨爾本則累跌 3.7%。





跟一年前相比，全國首府城市平均升了 1.7%，只有雪梨和墨爾本是負增長，雪梨跌了 6%、墨爾本 3.9%；阿德雷德則累計升了 19.2%、布里斯本也升了 13.4%。





全國首都城市住宅物業在 2022 年 9 月 30 日的中位價，是 79 萬元；雪梨中位價為全澳之冠，達105 萬元、坎培拉 88.6 萬、墨爾本 77.4 萬、布里斯本 74.6 萬、荷伯特 70.5 萬、阿德雷德 64.9 萬、珀斯 55.8 萬，達爾文最便宜，50.9 萬。





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自新冠疫情以來，鄉郊偏遠地區成為置業人士的新寵兒，無論升幅和抗跌能力都勝於市區物業，不過也敵不過利率連續上升的壓力，最近呈現跌勢。





據發表最新報告的 CoreLogic 公司發言人 Tim Lawless 表示，自從 1990 年代初那次經濟衰退以來，他未見過雪梨樓價下跌速度這麽快。原來雪梨的住宅價格由 2022 年 1 月的高峰下滑了 9%，房價跌了 $104,300。





Lawless 指出，其實與 8 月的住宅價格指數 (跌 1.6%) 相比，9 月的跌幅 (跌 1.4%) 已經收窄，但不知道這個現象會否持續下去。





另一方面，有 1/3 澳洲人是租客，而由於市面出租物業不多，加上海外來到的移民及多了人到都市上班，使到租金居高不下。





如果業主能夠把增加的按揭轉移至租戶的話，他們肯定會這樣做，所以加息不單對業主是一種負擔，連租客也會受到影響。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤這節報道。

